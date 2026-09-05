РФ атакувала Бориспіль: багатоповерхівку частково зруйновано, виникла пожежа, є потерпілі

Атака РФ на Київщину. / © ДСНС

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Вночі проти 5 вересня російські війська масовано атакували Київську область. Зокрема, у Борисполі сталось влучання у багатоповерхівку.

Що відомо про атаку на Київщину, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Наслідки атаки

У ДСНС наголосили, що в Борисполі було частково зруйновано 9-поверхівку: виникла пожежа, горіла покрівля, з нищено конструкції 9 поверху. Зазначається, що 15 мешканців будинку евакуювали рятувальники.

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Багатоповерхівка зазнала руйнувань. / © ДСНС

У Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення. Під час ліквідації пожежі РФ завдала повторного удару по розташованій поруч будівлі.

В Обухівському районі виникли пожежі в екосистемах, спричинені падінням уламків безпілотників.

Що відомо про потерпілих

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Борисполі постраждали дві людини.

«Двох жінок із акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні», — наголосив він.

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Фото наслідків

Росіяни знов масовано атакували область. / © ДСНС

Росіяни знов масовано атакували область. / © ДСНС

Росіяни знов масовано атакували область. / © ДСНС

Росіяни знов масовано атакували область. / © ДСНС

Нагадаємо, увечері на Київщині спалахнули склади з продуктами. У Святопетрівському спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях. По складах могли влучити одразу кілька російських безпілотників.

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