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РФ атакувала Бориспіль: багатоповерхівку частково зруйновано, виникла пожежа, є потерпілі
Протягом ночі росіяни атакували кілька районів Київської області.
Вночі проти 5 вересня російські війська масовано атакували Київську область. Зокрема, у Борисполі сталось влучання у багатоповерхівку.
Що відомо про атаку на Київщину, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Наслідки атаки
У ДСНС наголосили, що в Борисполі було частково зруйновано 9-поверхівку: виникла пожежа, горіла покрівля, з нищено конструкції 9 поверху. Зазначається, що 15 мешканців будинку евакуювали рятувальники.
У Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення. Під час ліквідації пожежі РФ завдала повторного удару по розташованій поруч будівлі.
В Обухівському районі виникли пожежі в екосистемах, спричинені падінням уламків безпілотників.
Що відомо про потерпілих
Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Борисполі постраждали дві людини.
«Двох жінок із акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні», — наголосив він.
Фото наслідків
Нагадаємо, увечері на Київщині спалахнули склади з продуктами. У Святопетрівському спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях. По складах могли влучити одразу кілька російських безпілотників.