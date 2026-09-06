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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві оголосили тривогу: російська "Бандероль" летить в бік Київщини

У ніч проти 6 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу на тлі руху російського баражуючого боєприпасу "Бандероль" із Чернігівщини в напрямку Київської області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

У Києві в ніч проти 6 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу повітряної атаки.

Міська влада закликала мешканців столиці терміново пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.

У цей час Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух баражуючого боєприпасу типу "Бандероль" на півдні Чернігівської області.

За даними військових, повітряна ціль рухалася курсом на Київщину.

На мапі повітряних тривог станом на цей момент небезпеку також було оголошено у низці північних та східних областей України.

Раніше моніторингові канали протягом ночі фіксували рух "Бандеролей" на низьких висотах через Сумщину та Чернігівщину у напрямку Київської області.

Нагадаємо, що раніше у Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.

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