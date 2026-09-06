У Києві оголосили тривогу: російська "Бандероль" летить в бік Київщини

Сирена / © Pexels

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У Києві в ніч проти 6 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу повітряної атаки.

Міська влада закликала мешканців столиці терміново пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.

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У цей час Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух баражуючого боєприпасу типу "Бандероль" на півдні Чернігівської області.

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За даними військових, повітряна ціль рухалася курсом на Київщину.

На мапі повітряних тривог станом на цей момент небезпеку також було оголошено у низці північних та східних областей України.

Раніше моніторингові канали протягом ночі фіксували рух "Бандеролей" на низьких висотах через Сумщину та Чернігівщину у напрямку Київської області.

Нагадаємо, що раніше у Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.

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