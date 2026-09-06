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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве объявили тревогу: российская "Бандероль" летит в сторону Киевщины

В ночь на 6 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне движения российского баражирующего боеприпаса "Бандероль" из Черниговщины в направлении Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

В Киеве в ночь на 6 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы воздушной атаки.

Городские власти призвали жителей столицы срочно пройти к укрытиям гражданской защиты и оставаться там до отбоя.

В настоящее время Воздушные силы ВСУ сообщили о движении баражирующего боеприпаса типа "Бандероль" на юге Черниговской области.

По данным военных, воздушная цель двигалась курсом в Киевскую область.

На карте воздушных тревог по состоянию на данный момент опасность также была объявлена в ряде северных и восточных областей Украины.

Ранее мониторинговые каналы в течение ночи фиксировали движение Бандеролей на низких высотах через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевской области.

Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.

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