- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявили тревогу: российская "Бандероль" летит в сторону Киевщины
В ночь на 6 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне движения российского баражирующего боеприпаса "Бандероль" из Черниговщины в направлении Киевской области.
В Киеве в ночь на 6 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы воздушной атаки.
Городские власти призвали жителей столицы срочно пройти к укрытиям гражданской защиты и оставаться там до отбоя.
В настоящее время Воздушные силы ВСУ сообщили о движении баражирующего боеприпаса типа "Бандероль" на юге Черниговской области.
По данным военных, воздушная цель двигалась курсом в Киевскую область.
На карте воздушных тревог по состоянию на данный момент опасность также была объявлена в ряде северных и восточных областей Украины.
Ранее мониторинговые каналы в течение ночи фиксировали движение Бандеролей на низких высотах через Сумщину и Черниговщину в направлении Киевской области.
Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.