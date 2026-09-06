После заявлений о "паузе" для Киева РФ снова держала столицу под угрозой

Сирена / © pixabay.com

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В Киеве в ночь на 6 сентября объявили воздушную тревогу на фоне движения российских баражирующих боеприпасов "Бандероль" в направлении Киевской области.

Воздушные силы ВСУ сообщали о "Бандероле" на юге Черниговщины, которая двигалась по курсу на Киевщину. После этого в столице была объявлена воздушная тревога.

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Ранее ночью мониторинговые каналы фиксировали несколько таких целей, которые на низких высотах летели через Сумскую и Черниговскую области в сторону Киевщины.

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Впоследствии мониторы сообщили, что воздушные цели исчезли в том же районе и непосредственно в воздушное пространство Киева не входили.

По данным мониторинговых каналов, удар пришелся по объекту за пределами столицы. Таким образом, если ориентироваться именно на эти данные, заявленная Кремлем пауза по ударам непосредственно по Киеву формально не была нарушена.

В то же время, сама угроза для столицы сохранялась: из-за движения российских целей в направлении Киевщины в городе объявляли воздушную тревогу, а жителей призывали пройти к укрытиям.

Ситуация происходит на фоне заявлений Кремля о якобы временном прекращении ударов именно по Киеву. В то же время об общем прекращении российских атак на Киевскую область речь не идет.

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Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет наносить воздушные удары в течение времени, необходимого для безопасного прибытия американских представителей в Москву и проведения там переговоров. После визита в Россию спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны приехать в Киев.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что визит спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера состоится в воскресенье, 6 сентября. Буданов предположил, что в течение воскресенья россияне могут не атаковать Киев из-за визита американцев.

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