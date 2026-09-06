«Приїхали в шльопанцях та у шортах»: адвокат бійця РДК Каплунова розкрив нові деталі стрілянини ГУР і СБУ

Стрілянина між СБУ та ГУР / © Суспільне Новини/Олександр Магула

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Адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський розповів нові подробиці стрілянини між співробітниками ГУР та СБУ, яка сталася в Києві в ніч проти 2 вересня. За його словами, після затримання бійця РДК та ще кількох військовослужбовців на місце прибули кілька сотень бійців спецпідрозділу «Тимура».

Таку версію він озвучив в інтерв’ю на YouTube-каналі «Бутусов.Плюс».

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Бійці «Тимура» приїхали без наказу

За словами адвоката, після затримання Каплунова та військовослужбовця ГУР Сергія Іванова на місце події прибули представники спецпідрозділу «Тимура». Він стверджує, що їх могло бути кілька сотень.

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«Я думаю, декілька сотень бійців спецпідрозділу „Тимура“ приїхало в Київ тоді… Вони приїхали в шльопанцях, у шортах, футболках, бо будь-який спецпризначенець — це звичайна людина, наш сусід і такий самий чоловік, як і будь-хто, кого ми можемо зустріти в магазині в черзі за Coca-Cola», — розповів він.

Адвокат наголосив, що, за його інформацією, наказу на прибуття військовослужбовців не було.

«Ніхто не віддав наказ. За власною ініціативою вільні громадяни вільної держави приїхали підтримати свого побратима… Вільні люди вільної країни у вільний від роботи і служби час можуть їздити, куди вони хочуть», — заявив він.

Командир спецпідрозділу «Тимура» намагався зупинити конфлікт

За словами Боровського, після прибуття бійців ситуацію на місці особисто намагався врегулювати командир спецпідрозділу «Тимура».

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«Він приїхав на місце і домовився, щоб не було стрільби, не було жертв, не було поранених, не було оцієї всієї, в принципі, ганебної ситуації, яку спостерігали там жителі цього району», — розповів адвокат.

За його словами, сторони домовилися, що представники ГУР залишать місце події, а слідчі СБУ завершать свої дії.

«Він домовився про те, що Головне управління розвідки, його представники перестануть блокувати двір, машини і так далі, розійдуться по домах, дадуть слідчим СБУ доробити там свої слідчі дії і потім Степана відпустять», — заявив Боровський.

Він додав, що домовленість нібито стосувалася й інших затриманих.

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«І потім відпустять Сергія, якому вчора обирали запобіжний захід, і потім відпустять інших людей, затриманих тоді. Потиснули руки. Ця домовленість на високому рівні була досягнута», — сказав адвокат.

За його словами, після цього військовослужбовці ГУР почали залишати місце події.

«І тоді військовослужбовці ГУР роз’їжджались уже по домах, тривали слідчі дії. Я, як адвокат, залишався там», — розповів Боровський.

Ситуація знову загострилася

Адвокат стверджує, що приблизно через пів години після цього ситуація знову загострилася. За його словами, перед цим СБУ оприлюднила заяву про нібито спільну операцію із ГУР.

«Ми отримали в новинах інформацію, що СБУ публікує таку заяву, що нібито була спільна операція щодо запобігання ліквідації самого заступника командира РДК». І вона була, значить, успішно зроблена спільними зусиллями СБУ та ГУР. І СБУ, та ГУР — друзі і все таке. І все добре», — сказав Боровський.

Він припустив, що така заява могла бути частиною домовленостей для заспокоєння суспільства.

«Але буквально через пів години після цього співробітники ДКР СБУ здійснили спробу затримати деяких гурівців, тягнули їх до автомобіля. Їм намагались завадити працівники ГУР», — заявив адвокат.

Хто зробив перший постріл

За версією Боровського, перший постріл під час конфлікту зробив співробітник ДКР СБУ.

«ДКР СБУ відкрила вогонь по людям, які були з голими руками і тягнули своїх побратимів назад», — стверджує адвокат.

Він також заявив, що після першого пострілу пролунали наступні.

«У когось із ДКР СБУ слабкі нерви, у когось, мабуть, не треба давати зброю і служити там, бо він зробив перший постріл. Він не витримав. Йому здалося, що він може тут зараз проявити себе як більш сильний учасник», — сказав Боровський.

За його словами, після цього ситуація стрімко загострилася.

«І після першого пострілу друга людина зробила постріл, третя людина зробила постріл. Тому що коли починається, скажімо, така заварушка і лунають перші постріли, то вони, як перша кістка доміно або скринька Пандори, відкриваються — і починається кров. І почали це працівники ДКР СБУ», — заявив адвокат.

Стрілянина між ГУР та СБУ у Києві — останні новини

Нагадаємо, 2 вересня у Києві сталася стрілянина між бійцями СБУ та ГУР, унаслідок якої були поранені троє розвідників. Українська розвідка і адвокат Каплунова стверджують, що спецслужба викрала та незаконно утримувала заступника командира РДК, бійця ГУР Степана Каплунова за підготовку замаху на російського опозиціонера на замовлення ФСБ.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки військовослужбовцю ГУР Сергію Іванову, якого підозрюють у посяганні на життя працівника СБУ.

Також суд визначив запобіжний захід військовослужбовцю СБУ Назару Верхолі, якому інкримінують перевищення влади або службових повноважень із застосуванням зброї.

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