«Приехали в шлепанцах и в шортах»: адвокат бойца РДК Каплунова раскрыл новые детали стрельбы ГУР и СБУ

Стрельба между СБУ и ГУР

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Адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский рассказал новые подробности стрельбы между сотрудниками ГУР и СБУ, которая произошла в Киеве в ночь на 2 сентября. По его словам, после задержания бойца РДК и еще нескольких военнослужащих на место прибыли несколько сотен бойцов спецподразделения «Тимура».

Такую версию он озвучил в интервью на YouTube-канале «Бутусов.Плюс».

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Бойцы «Тимура» приехали без приказа

По словам адвоката, после задержания Каплунова и военнослужащего ГУР Сергея Иванова на место происшествия прибыли представители спецподразделения «Тимура». Он утверждает, что их могло быть несколько сотен.

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«Я думаю, несколько сотен бойцов спецподразделения „Тимура“ приехало в Киев тогда… Они приехали в шлепанцах, в шортах, футболках, потому что любой спецназ — это обычный человек, наш сосед и такой же мужчина, как и любой, кого мы можем встретить в магазине в очереди за Coca.

Адвокат подчеркнул, что по его информации, приказа на прибытие военнослужащих не было.

Никто не отдал приказ. По собственной инициативе свободные граждане свободного государства приехали поддержать своего собратья… Свободные люди свободной страны в свободное от работы и службы время могут ездить, куда они хотят», — заявил он.

Командир спецподразделения «Тимура» пытался остановить конфликт

По словам Боровского, по прибытии бойцов ситуацию на месте лично пытался урегулировать командир спецподразделения «Тимура».

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«Он приехал на место и договорился, чтобы не было стрельбы, не было жертв, не было раненых, не было всей этой, в принципе, позорной ситуации, которую наблюдали там жители этого района», — рассказал адвокат.

По его словам, стороны договорились, что представители ГУР покинут место происшествия, а следователи СБУ завершат свои действия.

«Он договорился о том, что Главное управление разведки, его представители перестанут блокировать двор, машины и так далее, разойдутся по домам, дадут следователям СБУ доработать там свои следственные действия и затем Степана отпустят», — заявил Боровский.

Он добавил, что договоренность будто бы касалась и других задержанных.

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«И потом отпустят Сергея, которому вчера выбирали меру пресечения, и потом отпустят других людей, задержанных тогда. Пожали руки. Эта договоренность на высоком уровне была достигнута», — сказал адвокат.

По его словам, после этого военнослужащие ГУР начали покидать место происшествия.

«И тогда военнослужащие ГУР разъезжались уже по домам, продолжались следственные действия. Я как адвокат оставался там», — рассказал Боровский.

Ситуация снова обострилась

Адвокат утверждает, что примерно через полчаса после этого ситуация снова обострилась. По его словам, перед этим СБУ обнародовала заявление о якобы совместной операции с ГУР.

«Мы получили в новостях информацию, что СБУ публикует такое заявление, что якобы была совместная операция по предотвращению ликвидации самого заместителя командира РДК». И она была, значит, успешно предпринята совместными усилиями СБУ и ГУР. И СБУ, и ГУР — друзья и все такое. И все хорошо», — сказал Боровский.

Он предположил, что это заявление могло быть частью договоренностей для успокоения общества.

«Но буквально через полчаса после этого сотрудники ОКР СБУ предприняли попытку задержать некоторых гуровцев, тянули их к автомобилю. Им пытались помешать работники ГУР», — заявил адвокат.

Кто сделал первый выстрел

По версии Боровского, первый выстрел во время конфликта произвел сотрудник ОКР СБУ.

«ОКР СБУ открыла огонь по людям, которые были с голыми руками и тянули своих собратьев назад», — утверждает адвокат.

Он также заявил, что после первого выстрела раздались следующие.

«У кого-то из ОКР СБУ слабые нервы, у кого-то, видимо, не нужно давать оружие и служить там, потому что он произвел первый выстрел. Он не выдержал. Ему показалось, что он может здесь сейчас проявить себя как более сильный участник», — сказал Боровский.

По его словам, после этого ситуация резко обострилась.

«И после первого выстрела второй человек произвел выстрел, третий человек произвел выстрел. Потому что когда начинается, скажем, такая заварушка и раздаются первые выстрелы, то они, как первая кость домино или ящик Пандоры, открываются и начинается кровь. И начали это работники ОКР СБУ», — заявил адвокат.

Стрельба между ГУР и СБУ в Киеве — последние новости

Напомним, 2 сентября в Киеве произошла стрельба между бойцами СБУ и ГУР, в результате которой были ранены трое разведчиков. Украинская разведка и адвокат Каплунова утверждают, что спецслужба похитила и незаконно удерживала заместителя командира РДК, бойца ГУР Степана Каплунова за подготовку покушения на российского оппозиционера по заказу ФСБ.

Суд избрал меру пресечения в виде личной поруки военнослужащему ГУР Сергею Иванову, подозреваемого в посягательстве на жизнь работника СБУ.

Также суд определил меру пресечения военнослужащему СБУ Назару Верхоли, которому инкриминируют превышение власти или служебных полномочий с применением оружия.

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