В Киеве на Майдане произошел пожар в день приезда спецпредставителей Трампа

Последствия пожара в переходе на Майдане / © скриншот с видео

Реклама

В подземном переходе на Майдане Незалежности в Киеве в воскресенье, 6 сентября, произошел пожар в торговом павильоне.

Об этом сообщает Киев24.

Реклама

Спасатели потушили возгорание, продавцы пытаются спасти уцелевшие вещи.

Реклама

Часть перехода перекрыли, территорию расчищают коммунальщики и правоохранители.

Из-за пожара переход залило водой, там до сих пор сильный запах гари.

Причину возгорания устанавливают.

Именно в этот день в Киев приехали спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров