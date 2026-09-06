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- Киев
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В Киеве на Майдане произошел пожар в день приезда спецпредставителей Трампа
Спасатели потушили возгорание, продавцы пытаются спасти уцелевшие вещи, часть перехода перекрыли, территорию расчищают коммунальщики и правоохранители.
В подземном переходе на Майдане Незалежности в Киеве в воскресенье, 6 сентября, произошел пожар в торговом павильоне.
Об этом сообщает Киев24.
Спасатели потушили возгорание, продавцы пытаются спасти уцелевшие вещи.
Часть перехода перекрыли, территорию расчищают коммунальщики и правоохранители.
Из-за пожара переход залило водой, там до сих пор сильный запах гари.
Причину возгорания устанавливают.
Именно в этот день в Киев приехали спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.