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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
1 мин

В Киеве на Майдане произошел пожар в день приезда спецпредставителей Трампа

Спасатели потушили возгорание, продавцы пытаются спасти уцелевшие вещи, часть перехода перекрыли, территорию расчищают коммунальщики и правоохранители.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия пожара в переходе на Майдан

Последствия пожара в переходе на Майдане / © скриншот с видео

В подземном переходе на Майдане Незалежности в Киеве в воскресенье, 6 сентября, произошел пожар в торговом павильоне.

Об этом сообщает Киев24.

Спасатели потушили возгорание, продавцы пытаются спасти уцелевшие вещи.

Часть перехода перекрыли, территорию расчищают коммунальщики и правоохранители.

Из-за пожара переход залило водой, там до сих пор сильный запах гари.

Причину возгорания устанавливают.

Именно в этот день в Киев приехали спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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