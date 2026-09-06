В реке на Киевщине обнаружили опасные вещества после атаки БпЛА: что нашли в воде

Загрязнение воды / © Укрінформ

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В Киевской области в реке Борщаговка после вражеской атаки дронами зафиксировали утечку тяжелых металлов, кислот и критическое падение уровня кислорода. Экологи предупреждают об угрозе загрязнения грунтовых вод и источников питьевой воды.

Об этом пишет «Вечерний Киев» в Telegram.

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Вещества попали в воду из-за разрушения складов и утечки сточных вод во время аварии на коллекторе (в настоящее время ликвидированы).

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По факту загрязнения водоемов Бучанского района Нацполиция открыла уголовное производство.

Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Жителям близлежащих территорий настоятельно советуют не употреблять воду из колодцев и скважин.

Напомним, Одесса может остаться без питьевой воды: глава Агентства восстановления сделал тревожное предупреждение. Сергей Сухомлин заявил о необходимости срочного строительства водопровода из Дуная, чтобы предотвратить масштабный кризис питьевой воды в Одессе и Херсоне.

Ранее мы писали о том, что Днестр критически обмелел: Укргидроэнерго заявило о дефиците воды.

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