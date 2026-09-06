Ракеты, дроны или массированная атака: в Киеве по-новому предупреждают об опасности

Воздушная тревога

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С 6 сентября 2026 года в Киеве введена дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах.

Соответствующее решение приняло правительство, сообщила Киевская городская государственная администрация.

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Отныне жители столицы будут получать уведомления с указанием уровня и вида угрозы воздушного характера.

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«Жёлтый» уровень будет означать «опасность со стороны дронов».

«Красный» уровень будет предполагать одно из трёх сообщений: «Массированная угроза со стороны дронов», «Ракетная угроза» или «Ракетно-дронная угроза».

В КГГА пояснили, что каждое новое уведомление будет отражать актуальный на данный момент вид угрозы. Если характер опасности меняется, новое уведомление автоматически заменяет предыдущее.

«Отдельного „отбоя“ между различными видами угроз не объявляется», — отметили в администрации.

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Таким образом, если после сообщения «Опасность от дронов» жители получат оповещение «Ракетная угроза», это будет означать, что для города актуальной уже является именно ракетная угроза, а предыдущее сообщение утратило силу.

Сообщение «Отбой» будет означать, что на данный момент в Киеве не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз.

В то же время новая система пока работает не на всей территории столицы. По информации КГГА, дифференцированное оповещение уже внедрено во всех районах Киева, кроме Печерского. В Голосеевском и Святошинском районах система работает частично.

В КГГА пояснили, что это связано с техническими особенностями отдельных территорий, где в настоящее время невозможно обеспечить дифференциацию сигналов по видам угроз. Поэтому там порядок звукового оповещения остается без изменений: в случае любой воздушной опасности или угрозы будет звучать обычный сигнал сирены без уточнения ее вида. Звуковой сигнал «Отбой» на таких территориях также не предусмотрен.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине изменят систему воздушных тревог, чтобы адаптировать её к новым российским ударам и сделать более понятной для населения и бизнеса.

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