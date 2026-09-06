У річці на Київщині виявили небезпечні речовини після атаки БпЛА: що знайшли у воді

Забруднення води / © Укрінформ

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На Київщині у річці Борщагівка після ворожої атаки дронами зафіксували витік важких металів, кислот та критичне падіння рівня кисню. Екологи попереджають про загрозу забруднення ґрунтових вод та джерел питної води.

Про це пише «Вечірный Київ» у Telegram.

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Речовини потрапили у воду через руйнування складів та витік стічних вод під час аварії на колекторі (наразі ліквідовано).

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За фактом забруднення водойм Бучанського району Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

Для жителів організували підвезення питної води. Мешканцям прилеглих територій наполегливо радять не вживати воду з колодязів та свердловин.

Нагадаємо, Одеса може залишитися без питної води: голова Агентства відновлення зробив тривожне попередження. Сергій Сухомлин заявив про необхідність термінового будівництва водогону з Дунаю, аби запобігти масштабній кризі питної води в Одесі та Херсоні.

Раніше ми писали про те, що Дністер критично обмілів: Укргідроенерго заявило про дефіцит води.

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