Дивне явище у Бучі: мешканці скаржаться на блакитну воду з-під крана

Блакитна вода у Бучі / © "Київ24"

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У місті Буча Київської області мешканці зафіксували незвичне явище — з водопровідних кранів тече вода з вираженим блакитним відтінком.

За інформацією КИЇВ24, зокрема скарги та відповідні фотопідтвердження надійшли від жителів багатоквартирного будинку на вулиці Енергетиків, 14.

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В аварійній службі комунального підприємства «Бучасервіс» наразі не змогли оперативно пояснити, із чим саме пов’язана зміна кольору та складу води.

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Раніше підприємство попереджало містян про можливе зниження тиску у водопровідній мережі через зростання обсягів споживання та масовий водорозбір (зокрема для поливу присадибних ділянок).

Наразі всі насосні станції та водозабірні вузли міста працюють на максимальній потужності, що найпомітніше позначається на верхніх поверхах висоток і у приватному секторі.

Ситуація з якістю та кольором води залишається на контролі до з’ясування усіх обставин фахівцями.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що робити українцям у разі масованих атак на об’єкти водопостачання.

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