Странное явление в Буче: жители жалуются на голубую воду из-под крана

Голубая вода в Буче

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В городе Буча в Киевской области жители зафиксировали необычное явление — из водопроводных кранов течет вода с выраженным голубым оттенком.

По информации КИЕВ24, в частности, жалобы и соответствующие фотоподтверждения поступили от жителей многоквартирного дома на улице Энергетиков, 14.

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В аварийной службе коммунального предприятия «Бучасервис» не смогли оперативно объяснить, с чем именно связано изменение цвета и состава воды.

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Ранее предприятие предупреждало горожан о возможном снижении давления в водопроводной сети из-за роста объемов потребления и массового водоразбора (в частности для полива приусадебных участков).

Сейчас все насосные станции и водозаборные узлы города работают на максимальной мощности, что заметно сказывается на верхних этажах высоток и в частном секторе.

Ситуация с качеством и цветом воды остается на контроле до выяснения всех обстоятельств специалистами.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что делать украинцам в случае массированных атак на объекты водоснабжения.

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