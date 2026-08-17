- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Странное явление в Буче: жители жалуются на голубую воду из-под крана
Специалисты КП «Бучасервис» выясняют причины и причины изменения цвета воды.
В городе Буча в Киевской области жители зафиксировали необычное явление — из водопроводных кранов течет вода с выраженным голубым оттенком.
По информации КИЕВ24, в частности, жалобы и соответствующие фотоподтверждения поступили от жителей многоквартирного дома на улице Энергетиков, 14.
В аварийной службе коммунального предприятия «Бучасервис» не смогли оперативно объяснить, с чем именно связано изменение цвета и состава воды.
Ранее предприятие предупреждало горожан о возможном снижении давления в водопроводной сети из-за роста объемов потребления и массового водоразбора (в частности для полива приусадебных участков).
Сейчас все насосные станции и водозаборные узлы города работают на максимальной мощности, что заметно сказывается на верхних этажах высоток и в частном секторе.
Ситуация с качеством и цветом воды остается на контроле до выяснения всех обстоятельств специалистами.
Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что делать украинцам в случае массированных атак на объекты водоснабжения.