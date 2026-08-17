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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Странное явление в Буче: жители жалуются на голубую воду из-под крана

Специалисты КП «Бучасервис» выясняют причины и причины изменения цвета воды.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Голубая вода в Буче

Голубая вода в Буче

В городе Буча в Киевской области жители зафиксировали необычное явление — из водопроводных кранов течет вода с выраженным голубым оттенком.

По информации КИЕВ24, в частности, жалобы и соответствующие фотоподтверждения поступили от жителей многоквартирного дома на улице Энергетиков, 14.

В аварийной службе коммунального предприятия «Бучасервис» не смогли оперативно объяснить, с чем именно связано изменение цвета и состава воды.

Ранее предприятие предупреждало горожан о возможном снижении давления в водопроводной сети из-за роста объемов потребления и массового водоразбора (в частности для полива приусадебных участков).

Сейчас все насосные станции и водозаборные узлы города работают на максимальной мощности, что заметно сказывается на верхних этажах высоток и в частном секторе.

Ситуация с качеством и цветом воды остается на контроле до выяснения всех обстоятельств специалистами.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что делать украинцам в случае массированных атак на объекты водоснабжения.

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