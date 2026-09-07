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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві зросла кількість жертв атаки РФ 1 вересня: подробиці

Врятувати чоловіка, який зазнав поранення під час обстрілу Києва 1 вересня, на жаль, не вдалося.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Удар по Києва 1 вересня

Удар по Києва 1 вересня / © ДСНС

У лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок російської атаки на Київ 1 вересня. Йому було 30 років.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Медики боролися за життя чоловіка, однак врятувати його не вдалося.

У КОВА висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, 1 вересня у Подільському районі Києва через атаку ворожих БпЛА спалахнула пожежа на 14–15 поверхах 16-поверхового будинку, внаслідок чого постраждало троє людей. Загалом від початку доби у столиці налічується восьмеро постраждалих і восьмеро загиблих внаслідок російських ударів.

Під час ліквідації наслідків російської атаки на Київ 1 вересня спецтехніка ДСНС не могла вчасно дістатися до пошкодженого будинку через припарковані у дворі автомобілі. Рятувальники втратили дорогоцінний час, який у таких ситуаціях може бути вирішальним для порятунку людей. У ДСНС закликали водіїв не перекривати проїзди для оперативної техніки та наголосили на важливості забезпечення безперешкодного доступу рятувальників.

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