В Киеве выросло количество жертв атаки РФ 1 сентября: подробности

Удар по Киеву 1 сентября

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В больнице скончался мужчина, который получил ранение в результате российской атаки на Киев 1 сентября. Ему было 30 лет.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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Медики боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

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В КОВА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14–15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека. Всего с начала суток в столице насчитывается восемь пострадавших и восемь погибших в результате российских ударов.

При ликвидации последствий российской атаки на Киев 1 сентября спецтехника ГСЧС не могла вовремя добраться до поврежденного дома из-за припаркованных во дворе автомобилей. Спасатели потеряли драгоценное время, которое в таких ситуациях может быть решающим для спасения людей. В ГСЧС призвали водителей не перекрывать проезды для оперативной техники и отметили важность обеспечения беспрепятственного доступа спасателей.

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