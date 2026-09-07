ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

В Киеве выросло количество жертв атаки РФ 1 сентября: подробности

Спасти мужчину, который получил ранение во время обстрела Киева 1 сентября, к сожалению, не удалось.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Удар по Киеву 1 сентября

Удар по Киеву 1 сентября

В больнице скончался мужчина, который получил ранение в результате российской атаки на Киев 1 сентября. Ему было 30 лет.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Медики боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

В КОВА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14–15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека. Всего с начала суток в столице насчитывается восемь пострадавших и восемь погибших в результате российских ударов.

При ликвидации последствий российской атаки на Киев 1 сентября спецтехника ГСЧС не могла вовремя добраться до поврежденного дома из-за припаркованных во дворе автомобилей. Спасатели потеряли драгоценное время, которое в таких ситуациях может быть решающим для спасения людей. В ГСЧС призвали водителей не перекрывать проезды для оперативной техники и отметили важность обеспечения беспрепятственного доступа спасателей.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie