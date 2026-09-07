Киев готовит запасы пищи и воды на случай длительных отключений: кого обеспечат в первую очередь

Питьевая вода

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В Киеве формируют запасы продуктов и питьевой воды на случай продолжительных отключений света и других чрезвычайных ситуаций. В первую очередь помощь планируют оказывать малообеспеченным горожанам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Олег Куявский, сообщается на официальном сайте КГГА.

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К осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в столице уже создали резервы основных продуктов и в дальнейшем будут их пополнять. Их смогут использовать:

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в пунктах несокрушимости во время длительных обесточений,

для помощи людям, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций,

для работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

Также при поддержке благотворительных и общественных организаций Киев сможет организовать горячее питание для 25 тысяч человек. Кроме того, город планирует закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов в случае чрезвычайных ситуаций.

«Продовольственная безопасность столицы — это не только наличие необходимых запасов, но и четкая система их распределения и доставки тем, кто больше нуждается в помощи. Мы заблаговременно готовимся к возможным вызовам осенне-зимнего периода, усиливаем резервы», — отметил Куявский.

Подготовкой резервов занимается Гуманитарный штаб Киева, созданный в феврале 2022 года. Он координирует взаимодействие городских властей, районов столицы, коммунальных предприятий, благотворительных организаций и доноров, чтобы в случае необходимости быстро доставлять помощь киевлянам.

В то же время в КГГА отмечают, что ситуация на потребительском рынке столицы остается контролируемой. В разных районах города регулярно проводят сельскохозяйственные ярмарки, где киевляне могут приобрести основные продукты питания.

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Напомним, экономисты убеждены, что атаки РФ на склады и логистические объекты, где хранятся продукты питания, могут вызвать временные перебои с отдельными товарами, однако говорить об угрозе голода в Украине пока нет оснований. Панические настроения по поводу возможного масштабного дефицита продуктов эксперты называют преувеличенными. В то же время украинцам с хроническими болезнями советуют заблаговременно сделать запасы специальных препаратов, капель и пищевых добавок.

Отметим, что из-за возможных длительных отключений света продукты в холодильнике и морозильнике могут быстрее портиться, особенно свежее мясо, рыба, готовые блюда и нарезанные овощи и фрукты. Сохранить продукты дольше поможет вакууматор, который удаляет воздух из пакета и герметично его запаивает. Вакуумная упаковка защищает пищу от контакта с воздухом и влагой, благодаря чему она дольше сохраняет свежесть и лучше переносит замораживание. Перед возможными блекаутами советуют разделить мясо, рыбу и овощи на порции, вакуумировать их и положить в морозильную камеру — это поможет организовать запасы и уменьшить риск порчи.

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