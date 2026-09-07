В Киеве сокращают комендантский час: как изменится работа транспорта

Комендантский час

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В Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа в один час. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Следовательно, комендантский час в Киеве продлится с 01:00 до 05:00. Новые правила начнут действовать с 00.00 10 сентября.

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Из-за сокращения комендантского часа на один час будет продлен график работы общественного транспорта столицы.

«График работы заведений общественного питания, развлекательных заведений, ТРЦ при этом не меняется», — отметил Кличко.

Город также организует четыре автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала для перевозки пассажиров в ночное время. Решение связано, в частности, с задержками поездов из-за ситуации безопасности.

Кроме того, с 3 сентября во время комендантского часа в столице разрешено движение транзитного крупногабаритного транспорта.

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Ранее ккономист Алексей Кущ предположил, что сокращение или отмена комендантского часа может создать дополнительные риски для гражданского населения, несмотря на потенциальную пользу для бизнеса. По его словам, ночью Россия часто применяет баллистическое вооружение, а также кассетные боеприпасы, тогда как работа ПВО создает дополнительные опасности для людей на улицах. Эксперт предупреждает, что без комендантского часа количество людей, которые будут передвигаться по городам ночью, может резко возрасти, в частности, после посещения кафе и развлекательных заведений. По мнению Куща, во время войны комендантский час является не только инструментом контроля, но и способом снизить риски для населения.

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