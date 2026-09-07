Київ / © Associated Press

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У Києві визначили, як працюватимуть міські установи, заклади освіти й медицини, а також суб’єкти господарювання під час жовтого рівня загрози у разі тривоги.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в понеділок, 7 вересня.

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Він наголосив, що такі рішення ухвалила Рада оборони Києва відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста на тлі погіршення безпекової ситуації в столиці.

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Що зміниться у Києві під час жовтого рівня загрози

Під час жовтого рівня загрози:

Суб’єкти господарювання різних форм власності зможуть здійснювати діяльність відповідно до рішення уряду.

Місто надаватиме киянам необхідні сервіси. Зокрема, під час жовтого рівня загрози працюватимуть ЦНАПи та установи, які надають соціальні послуги.

Заклади освіти та медицини працюватимуть за протоколами безпеки, які були визначені раніше.

Кличко наголосив, що кияни отримуватимуть сповіщення про різні рівні загрози в міському мобільному застосунку «Київ Цифровий». Функція уже працює.

За його словами, ці зміни почнуть діяти в Києві від 00:00 10 вересня. Наразі місто проводить необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

Зміни в Києві під час тривоги — що відомо

Нагадаємо, на киян чекає низка змін під час повітряних тривог. Передусім у Києві від 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину. Вона триватиме від 01:00 до 05:00.

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Окрім того, змінено режим роботи метрополітену та мостів через Дніпро під час жовтого й червоного рівнів загрози. Серед правил — у разі червоного рівня загрози рух зеленою гілкою буде організовано на двох окремих ділянках, а Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме в обмеженому режимі.

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