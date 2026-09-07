Киев / © Associated Press

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В Киеве определили, как будут работать городские учреждения, учебные заведения и медицины, а также хозяйствующие субъекты во время желтого уровня угрозы во время тревоги.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в понедельник, 7 сентября.

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Он подчеркнул, что такие решения принял Совет обороны Киева в соответствии с постановлением правительства и некоторыми инициативами города на фоне ухудшения ситуации в столице.

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Что изменится в Киеве во время желтого уровня угрозы

Во время желтого уровня угрозы:

Субъекты хозяйствования разных форм собственности смогут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства.

Город будет предоставлять киевлянам необходимые сервисы. В частности, во время желтого уровня угрозы будут работать ЦНАПы и учреждения, оказывающие социальные услуги.

Учебные заведения и медицины будут работать по протоколам безопасности, которые были определены ранее.

Кличко подчеркнул, что киевляне будут получать уведомления о разных уровнях угрозы в городском мобильном приложении «Киев Цифровой». Функция уже работает.

По его словам, эти изменения начнут действовать в Киеве с 00.00 10 сентября. В настоящее время город проводит необходимые организационные мероприятия по внедрению принятых решений.

Изменения в Киеве во время тревоги — что известно

Напомним, киевлян ожидает ряд изменений во время воздушных тревог. Прежде всего в Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа на один час. Она продлится с 01:00 до 05:00.

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Кроме того, изменили режим работы метрополитена и мостов через Днепр во время желтого и красного уровня угрозы. Среди правил — в случае красного уровня угрозы движение по зеленой ветке будет организовано на двух отдельных участках, а Святошинско-Броварская линия (красная ветка) будет работать в ограниченном режиме.

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