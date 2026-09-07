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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві вводять нові обмеження на масові заходи: що зміниться

У Києві заборонять проводити заходи без укриттів.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Київ

Київ / © pixabay.com

Через загострення безпекової ситуації у Києві вводять нові обмеження на проведення масових заходів

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За словами очільника міста, в столиці тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи на вулиці й у приміщеннях без укриттів.

Обмеження почнуть діяти від 10 вересня. Наразі міська влада готує все необхідне для їх запровадження.

Нові обмеження у Києві — останні новини

Нагадаємо, у Києві визначили режим роботи відкритих ділянок метрополітену та мостів через Дніпро під час жовтого і червоного рівнів загрози під час повітряної тривоги.

Окрім цього, у Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.

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