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- Київ
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У Києві вводять нові обмеження на масові заходи: що зміниться
У Києві заборонять проводити заходи без укриттів.
Через загострення безпекової ситуації у Києві вводять нові обмеження на проведення масових заходів
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За словами очільника міста, в столиці тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи на вулиці й у приміщеннях без укриттів.
Обмеження почнуть діяти від 10 вересня. Наразі міська влада готує все необхідне для їх запровадження.
Нові обмеження у Києві — останні новини
Нагадаємо, у Києві визначили режим роботи відкритих ділянок метрополітену та мостів через Дніпро під час жовтого і червоного рівнів загрози під час повітряної тривоги.
Окрім цього, у Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.