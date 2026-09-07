Метро

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В Киеве определили режим работы открытых участков метрополитена и мостов через Днепр в ходе желтого и красного уровней угрозы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в понедельник, 7 сентября.

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Соответствующее решение принял Совет обороны Киева в соответствии с постановлением правительства и некоторыми инициативами города на фоне ухудшения ситуации в столице. Новые правила вводятся в Киеве с 00 часов 10 сентября.

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Как будет работать метро во время воздушных тревог

При желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия метро (зеленая ветка) будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая сообщение между левым и правым берегами столицы.

В случае красного уровня угрозы движение по зеленой ветке будет организовано на двух отдельных участках: между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Славутич» — «Красный хутор».

Святошинско-Броварская линия (красная ветвь) будет работать в ограниченном режиме. Пассажиров будут перевозить по подземному участку от станции «Академгородок» до «Арсенальной».

Наземный общественный транспорт продолжает курсировать без ограничений. Также в городе действует дополнительный автобусный маршрут, дублирующий красную ветку метро. Он курсирует от станции метро «Дворец спорта» через «Арсенальную» до «Лесной».

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Как будут работать мосты

Во время воздушной тревоги по Южному мосту разрешат движение без ограничений. В то же время, предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления тревоги и на 30 минут после ее отбоя.

В ходе тревоги будет закрыт заезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука.

Дарницкий мост, Патона, мост Метро и Северный мост будут работать без изменений.

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления тревоги и после ее отбоя. Кроме того, там изменят организацию дорожного движения — введут реверсное движение.

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Напомним, в Киеве не исключают длительных отключений света, поэтому формируют запасы продуктов и питьевой воды. В первую очередь помощь планируют оказывать малообеспеченным горожанам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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