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- Київ
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Нічна атака на Київ: громадський транспорт курсує зі змінами
Після атаки змінили маршрути трамваї, тролейбуси та автобуси, трамвай №25 наразі зупинили взагалі.
Унаслідок ворожої повітряної атаки на Київ громадський транспорт курсує зі змінами.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Рух транспорту організовано:
тролейбуси №8 — до ТРЕД № 3;
автобуси №№51, 63 — від ст. м. «Либідська» та вул. Космонавта Поповича в напрямку ст. м. «Червоний Хутір» до зупинки «Завод „Ремшляхтехніка“; у зворотному напрямку — ст. м. „Червоний Хутір“ — пров. Надії Світличної;
трамваї №22К — за маршрутом трамвая № 29;
рух трамваїв №25 тимчасово призупинено.
Раніше ми писали про те, що під час масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня сталося влучання поруч із метро «Тараса Шевченка». Від вибуху з фасаду станції попадали літери.
Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня на Київ летіла балістика та дрони: уламки впали на житлові будинки у Солом’янському районі, а в Дарницькому районі постраждав автомобіль.
У столиці зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня. За даними КМВА, станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих. Також підтверджена інформація про двох загиблих.