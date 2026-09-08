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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на Київ: громадський транспорт курсує зі змінами

Після атаки змінили маршрути трамваї, тролейбуси та автобуси, трамвай №25 наразі зупинили взагалі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Влучання біля метро «Тараса Шевченка»

Влучання біля метро «Тараса Шевченка» / © Новини.LIVE

Унаслідок ворожої повітряної атаки на Київ громадський транспорт курсує зі змінами.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Рух транспорту організовано:

  • тролейбуси №8 — до ТРЕД № 3;

  • автобуси №№51, 63 — від ст. м. «Либідська» та вул. Космонавта Поповича в напрямку ст. м. «Червоний Хутір» до зупинки «Завод „Ремшляхтехніка“; у зворотному напрямку — ст. м. „Червоний Хутір“ — пров. Надії Світличної;

  • трамваї №22К — за маршрутом трамвая № 29;

  • рух трамваїв №25 тимчасово призупинено.

Раніше ми писали про те, що під час масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня сталося влучання поруч із метро «Тараса Шевченка». Від вибуху з фасаду станції попадали літери.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня на Київ летіла балістика та дрони: уламки впали на житлові будинки у Солом’янському районі, а в Дарницькому районі постраждав автомобіль.

У столиці зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня. За даними КМВА, станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих. Також підтверджена інформація про двох загиблих.

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