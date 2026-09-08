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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1676
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ: через влучання з фасаду однієї зі станцій метро посипались літери (фото)

У Подільському районі через влучання та вибух поруч із метро «Тараса Шевченка», з фасаду станції попадали літери.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Станція метро «Тараса Шевченка» після вибуху, який стався поряд

Станція метро «Тараса Шевченка» після вибуху, який стався поряд / © Новини.LIVE

У Києві під час масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня сталося влучання поруч із метро «Тараса Шевченка».

Про це повідомляють «Новини.Live» із посиланням на очевидців.

Від вибуху з фасаду станції попадали літери.

На місці влучання в небо здіймається стовп чорного диму.

Станція метро «Тараса Шевченка» після вибуху, який стався поряд / © Новини.LIVE

Станція метро «Тараса Шевченка» після вибуху, який стався поряд / © Новини.LIVE

Станція метро «Тараса Шевченка» після вибуху, який стався поряд / © Новини.LIVE

Станція метро «Тараса Шевченка» після вибуху, який стався поряд / © Новини.LIVE

Наразі невідомо, чи постраждали люди, які ховалися у метро як в укритті.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня. За даними КМВА, станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих. Також підтверджена інформація про двох загиблих.

На Київ летіла балістика: уламки впали на житлові будинки у Солом’янському районі, а в Дарницькому районі постраждав автомобіль.

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