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- Київ
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Атака на Київ: через влучання з фасаду однієї зі станцій метро посипались літери (фото)
У Подільському районі через влучання та вибух поруч із метро «Тараса Шевченка», з фасаду станції попадали літери.
У Києві під час масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня сталося влучання поруч із метро «Тараса Шевченка».
Про це повідомляють «Новини.Live» із посиланням на очевидців.
Від вибуху з фасаду станції попадали літери.
На місці влучання в небо здіймається стовп чорного диму.
Наразі невідомо, чи постраждали люди, які ховалися у метро як в укритті.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня. За даними КМВА, станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих. Також підтверджена інформація про двох загиблих.
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