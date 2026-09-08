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У Києві вже шестеро постраждалих після атаки РФ: половину госпіталізували
Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки Росії на Київ зросла до шести, трьох людей медики доправили до лікарні.
У Києві кількість постраждалих унаслідок нічної атаки Росії зросла до шести.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, трьох поранених медики госпіталізували.
Ще трьом постраждалим надали допомогу амбулаторно.
Раніше у столиці повідомляли про пошкодження житлових будинків, пожежі в кількох районах, а також загоряння гаражів і автомобілів.
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