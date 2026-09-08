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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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53
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На Київ летіла балістика: уламки впали на житлові будинки

У ніч проти 8 вересня під час ракетної атаки на Київ у Солом’янському районі уламки впали на п’ятиповерхівку та пошкодили ще один житловий будинок, а в Дарницькому районі постраждав автомобіль.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Києві в ніч проти 8 вересня зафіксували наслідки ракетної атаки на місто.

Моніторингові канали також повідомляли про швидкісну ціль над Сумщиною, яка рухалася в напрямку Києва, а згодом — про балістичні ракети курсом на столицю.

За даними КМВА, у Солом’янському районі зафіксовано падіння уламків на п’ятиповерховий житловий будинок.

Також в іншій локації цього району пошкоджено триповерховий житловий будинок.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.

Інформація про можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.

Повітряна тривога у столиці триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

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