На Київ летіла балістика: уламки впали на житлові будинки

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві в ніч проти 8 вересня зафіксували наслідки ракетної атаки на місто.

Моніторингові канали також повідомляли про швидкісну ціль над Сумщиною, яка рухалася в напрямку Києва, а згодом — про балістичні ракети курсом на столицю.

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За даними КМВА, у Солом’янському районі зафіксовано падіння уламків на п’ятиповерховий житловий будинок.

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Також в іншій локації цього району пошкоджено триповерховий житловий будинок.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.

Інформація про можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.

Повітряна тривога у столиці триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

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Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

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