Київ знову накрив транспортний колапс під час тривоги: прем’єр різко відреагував

Київ / © Фото з відкритих джерел

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У Києві під час повітряної тривоги знову стався транспортний колапс. Через це прем’єр-міністр зібрав термінову нараду з урядовцями та керівництвом міста.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Він доручив негайно налагодити роботу метро за рішеннями Кабміну, щоб люди могли нормально дістатися додому.

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«Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим», — наголосив Корецький.

Він підкреслив, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту негативно впливають на безпеку й комфорт громадян.

«Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Очікую від міської влади оперативної реакції. Безпека й комфорт людей — наш спільний і безумовний пріоритет», — заявив очільник уряду.

Як зазначають місцеві пабліки в соцмережах, сьогодні під час повітряної тривоги в Києві дійсно спостерігався транспортний колапс. На зупинках утворилися величезні натовпи пасажирів, які через неможливість виїхати виходили безпосередньо на проїжджу частину, а переповнений транспорт проїжджав повз і не забирав їх.

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Транспортний колапс у Києві під час тривоги / © соцмережі

Нагадаємо, у Києві й раніше під час повітряної траплявся транспортний колапс. Зокрема, 27 серпня люди були змушені пішки добиратися додому через проблеми з транспортом.

Тим часом у Києві визначили режим роботи відкритих ділянок метрополітену та мостів через Дніпро під час жовтого й червоного рівнів загрози під час повітряної тривоги.

Окрім цього, в Києві від 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.

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