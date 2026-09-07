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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев снова накрыл транспортный коллапс во время тревоги: премьер резко отреагировал

В Киеве во время тревоги образовались огромные толпы. Премьер-министр требует срочно устранить проблему.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Киев

Киев / © Фото из открытых источников

В Киеве во время воздушной тревоги снова произошел транспортный коллапс. Поэтому премьер-министр Сергей Корецкий собрал срочное совещание с чиновниками и руководством города.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Главе правительства поручил немедленно наладить работу метро по решениям Кабмина, чтобы люди могли нормально добраться домой.

«Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что пробки на дорогах, очереди и толпы на остановках общественного транспорта негативно влияют на безопасность и комфорт граждан.

«Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей — наш общий и безусловный приоритет», — заявил чиновник.

Как отмечают местные паблики в соцсетях, сегодня во время воздушной тревоги в Киеве действительно наблюдался транспортный коллапс. На остановках образовались огромные толпы пассажиров, которые из-за невозможности уехать выходили непосредственно на проезжую часть, тогда как переполненный транспорт проезжал мимо и не забирал людей.

Транспортний колапс у Києві під час тривоги / © соцмережі

Напомним, в Киеве и раньше во время воздушной случался транспортный коллапс. В частности, 27 августа люди были вынуждены пешком добираться домой из-за проблем с транспортом.

Несмотря на это, в Киеве определили режим работы открытых участков метрополитена и мостов через Днепр во время желтого и красного уровней угрозы во время воздушной тревоги.

Кроме этого, в Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа на один час. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы.

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