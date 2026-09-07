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- Киев
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В Киеве вводят новые ограничения на массовые мероприятия: что изменится
В Киеве запретят проводить мероприятия без укрытий.
Из-за обострения ситуации безопасности в Киеве вводят новые ограничения на проведение массовых мероприятий
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
По словам главы города, в столице временно запретят развлекательные и спортивные мероприятия на улице и в помещениях без укрытий.
Ограничения начнут действовать с 10 сентября. В настоящее время городские власти готовят все необходимое для их внедрения.
Новые ограничения в Киеве — последние новости
Напомним, в Киеве определили режим работы открытых участков метрополитена и мостов через Днепр в ходе желтого и красного уровней угрозы во время воздушной тревоги.
Кроме того, в Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа на один час. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы.