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- Киев
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Бил и пытался задушить мать: в Киеве полицейский застрелил агрессивного мужчину
В Киеве мужчина напал на полицейского во время вызова о домашнем насилии.
В Соломенском районе Киева вызов о домашнем насилии закончился смертью нападающего. Муж издевался над матерью и напал на полицейского, поэтому тот применил оружие.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По данным полиции, 7 сентября в милицию Соломенского района поступил вызов о домашнем насилии. По имеющейся информации, мужчина избивал свою мать и пытался ее задушить.
«Во время выяснения ситуации нарушитель бросился на правоохранителя, в результате чего работник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Нападающий скончался», — отметили полицейские.
Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа, представители подразделения по внутренней безопасности Нацполиции и работники Государственного бюро расследований.
Напомним, в Закарпатье правоохранители задержали 18-летнего парня, подозреваемого в жестоком убийстве родной матери во сне, зафиксированном на мобильный телефон.