Бил и пытался задушить мать: в Киеве полицейский застрелил агрессивного мужчину

Полиция / © УНИАН

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В Соломенском районе Киева вызов о домашнем насилии закончился смертью нападающего. Муж издевался над матерью и напал на полицейского, поэтому тот применил оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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По данным полиции, 7 сентября в милицию Соломенского района поступил вызов о домашнем насилии. По имеющейся информации, мужчина избивал свою мать и пытался ее задушить.

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«Во время выяснения ситуации нарушитель бросился на правоохранителя, в результате чего работник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Нападающий скончался», — отметили полицейские.

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа, представители подразделения по внутренней безопасности Нацполиции и работники Государственного бюро расследований.

Напомним, в Закарпатье правоохранители задержали 18-летнего парня, подозреваемого в жестоком убийстве родной матери во сне, зафиксированном на мобильный телефон.

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