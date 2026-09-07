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- Київ
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Бив і намагався задушити матір: у Києві поліцейський застрелив агресивного чоловіка
У Києві чоловік напав на поліцейського під час виклику про домашнє насильство.
У Соломʼянському районі Києва виклик про домашнє насильство закінчився смертю нападника. Чоловік знущався з матері й напав на поліцейського, тому той застосував зброю.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.
За даними поліції, 7 вересня до правоохоронців Соломʼянського району надійшов виклик про домашнє насильство. За наявною інфрмацією, чоловік бив свою матір і намагався її задушити.
«Під час зʼясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця, унаслідок чого працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер», — зауважили поліцейські.
Наразі всі обставини та деталі події встановлюються. На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, представники підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції та працівники Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві рідної матері уві сні, зафіксованому на мобільний телефон.