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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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624
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1 хв

У Києві після атаки спалахнула пожежа в навчальному закладі: у будинку можуть бути заблоковані люди

Після нічної атаки на Київ у Голосіївському районі загорілася територія навчального закладу, а в одному з житлових будинків, попередньо, залишаються заблоковані люди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Києві з’явилися нові наслідки нічної атаки.

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу.

Також, за попередньою інформацією, в одному з житлових будинків можуть бути заблоковані люди.

Крім того, у Подільському та Дарницькому районах зафіксовані загоряння на нежитлових територіях.

Раніше КМВА повідомляла про падіння уламків на житлові будинки у Солом’янському районі та пошкодження автомобіля у Дарницькому районі.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Раніше реактивний дрон був над Києвом: у столиці працювала ППО

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