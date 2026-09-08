У Києві після атаки спалахнула пожежа в навчальному закладі: у будинку можуть бути заблоковані люди

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві з’явилися нові наслідки нічної атаки.

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу.

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Також, за попередньою інформацією, в одному з житлових будинків можуть бути заблоковані люди.

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Крім того, у Подільському та Дарницькому районах зафіксовані загоряння на нежитлових територіях.

Раніше КМВА повідомляла про падіння уламків на житлові будинки у Солом’янському районі та пошкодження автомобіля у Дарницькому районі.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Раніше реактивний дрон був над Києвом: у столиці працювала ППО

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