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У Києві після атаки спалахнула пожежа в навчальному закладі: у будинку можуть бути заблоковані люди
Після нічної атаки на Київ у Голосіївському районі загорілася територія навчального закладу, а в одному з житлових будинків, попередньо, залишаються заблоковані люди.
У Києві з’явилися нові наслідки нічної атаки.
За словами мера столиці Віталія Кличка, у Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу.
Також, за попередньою інформацією, в одному з житлових будинків можуть бути заблоковані люди.
Крім того, у Подільському та Дарницькому районах зафіксовані загоряння на нежитлових територіях.
Раніше КМВА повідомляла про падіння уламків на житлові будинки у Солом’янському районі та пошкодження автомобіля у Дарницькому районі.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Раніше реактивний дрон був над Києвом: у столиці працювала ППО