У Києві після атаки РФ горять гаражі та автомобілі: загроза триває

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У Подільському районі Києва зафіксували нові наслідки нічної російської атаки.

За даними КМВА, у районі виникло загоряння гаражів та автомобілів.

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Повітряна загроза у столиці триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

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Раніше повідомлялося про пошкодження житлових будинків у Солом’янському районі, пожежу на території навчального закладу в Голосіївському районі та інші загоряння у місті.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили ракетну загрозу: балістика з Курщини

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