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- Київ
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У Києві після атаки РФ горять гаражі та автомобілі: загроза триває
У Подільському районі Києва внаслідок російської атаки виникла пожежа в гаражах і загорілися автомобілі, тоді як повітряна загроза для столиці все ще зберігається.
У Подільському районі Києва зафіксували нові наслідки нічної російської атаки.
За даними КМВА, у районі виникло загоряння гаражів та автомобілів.
Повітряна загроза у столиці триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.
Раніше повідомлялося про пошкодження житлових будинків у Солом’янському районі, пожежу на території навчального закладу в Голосіївському районі та інші загоряння у місті.
Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили ракетну загрозу: балістика з Курщини