ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

У Києві після атаки РФ горять гаражі та автомобілі: загроза триває

У Подільському районі Києва внаслідок російської атаки виникла пожежа в гаражах і загорілися автомобілі, тоді як повітряна загроза для столиці все ще зберігається.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Подільському районі Києва зафіксували нові наслідки нічної російської атаки.

За даними КМВА, у районі виникло загоряння гаражів та автомобілів.

Повітряна загроза у столиці триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Раніше повідомлялося про пошкодження житлових будинків у Солом’янському районі, пожежу на території навчального закладу в Голосіївському районі та інші загоряння у місті.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили ракетну загрозу: балістика з Курщини

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie