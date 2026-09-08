- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1161
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве после атаки вспыхнул пожар в учебном заведении: в доме могут быть заблокированы люди
После ночной атаки на Киев в Голосеевском районе загорелась территория учебного заведения, а в одном из жилых домов предварительно остаются заблокированные люди.
В Киеве появились новые последствия ночной атаки .
По словам мэра столицы Виталия Кличко , в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения.
Также, по предварительной информации, в одном из жилых домов могут быть заблокированы люди.
Кроме того, в Подольском и Дарницком районах зафиксировано возгорание на нежилых территориях.
Ранее КМВА сообщала о падении обломков на жилые дома в Соломенском районе и повреждении автомобиля в Дарницком районе.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Раньше реактивный дрон был над Киевом: в столице работала ПВО