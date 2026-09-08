В Киеве после атаки вспыхнул пожар в учебном заведении: в доме могут быть заблокированы люди

Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве появились новые последствия ночной атаки .

По словам мэра столицы Виталия Кличко , в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения.

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Также, по предварительной информации, в одном из жилых домов могут быть заблокированы люди.

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Кроме того, в Подольском и Дарницком районах зафиксировано возгорание на нежилых территориях.

Ранее КМВА сообщала о падении обломков на жилые дома в Соломенском районе и повреждении автомобиля в Дарницком районе.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Раньше реактивный дрон был над Киевом: в столице работала ПВО

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