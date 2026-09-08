ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1161
Время на прочтение
1 мин

В Киеве после атаки вспыхнул пожар в учебном заведении: в доме могут быть заблокированы люди

После ночной атаки на Киев в Голосеевском районе загорелась территория учебного заведения, а в одном из жилых домов предварительно остаются заблокированные люди.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве появились новые последствия ночной атаки .

По словам мэра столицы Виталия Кличко , в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения.

Также, по предварительной информации, в одном из жилых домов могут быть заблокированы люди.

Кроме того, в Подольском и Дарницком районах зафиксировано возгорание на нежилых территориях.

Ранее КМВА сообщала о падении обломков на жилые дома в Соломенском районе и повреждении автомобиля в Дарницком районе.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Раньше реактивный дрон был над Киевом: в столице работала ПВО

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie