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- Киев
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Реактивный дрон был над Киевом: в столице работала ПВО
В Киеве был зафиксирован реактивный беспилотник непосредственно над городом, после чего в столице сообщили о работе сил ПВО.
В ночь на 8 сентября над Киевом зафиксировали реактивный беспилотник .
Мониторинговые каналы сообщили, что БпЛА находился непосредственно над городом и призвали жителей оставаться в укрытиях.
Затем в Киевской городской военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны в столице.
"В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - отметили в КМВА.
Также сообщалось о еще одном реактивном БПЛА в Киевской области, который двигался курсом на Васильков.
Информация о возможных попаданиях или последствиях атаки уточняется.
Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.