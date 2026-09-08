Реактивный дрон был над Киевом: в столице работала ПВО

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 8 сентября над Киевом зафиксировали реактивный беспилотник .

Мониторинговые каналы сообщили, что БпЛА находился непосредственно над городом и призвали жителей оставаться в укрытиях.

Реклама

Затем в Киевской городской военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны в столице.

Реклама

"В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - отметили в КМВА.

Также сообщалось о еще одном реактивном БПЛА в Киевской области, который двигался курсом на Васильков.

Информация о возможных попаданиях или последствиях атаки уточняется.

Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров