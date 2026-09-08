В Киеве объявили ракетную угрозу: баллистика из Курщины — что известно

Сирена / © ТСН.ua

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В Киеве в ночь на 8 сентября объявили ракетную опасность. Жители столицы призвали немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

"В Киеве объявлена новая угроза — ракетная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", — сообщили городские власти.

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В то же время, появилось предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области РФ.

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По состоянию на 00.23 карта воздушных тревог охватывала Киев и значительную часть центральных, северных, восточных и южных областей Украины.

Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают не игнорировать сигналы воздушной опасности.

Следует заметить, что Россия начала массированно обстреливать столицу Украины. Из-за этого были изменены правила во время воздушных атак. Тревоги разделили на «желтые» и «красные».

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