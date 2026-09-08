У Києві оголосили ракетну загрозу: балістика з Курщини — що відомо

Сирена / © ТСН.ua

Реклама

У Києві в ніч проти 8 вересня оголосили ракетну небезпеку. Жителів столиці закликали негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою повітряної тривоги.

"У Києві оголошена нова загроза — ракетна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — повідомила міська влада.

Реклама

Водночас з'явилося попередження про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області РФ.

Реклама

Станом на 00:23 карта повітряних тривог охоплювала Київ та значну частину центральних, північних, східних і південних областей України.

Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликають не ігнорувати сигнали повітряної небезпеки.

Варто зауважити, що Росія почала масовано обстрілювати столицю України. Через це було змінено правила під час повітряних атак. Тривоги розділили на «жовті» та «червоні».

Новини партнерів