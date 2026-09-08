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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2017
Время на прочтение
1 мин

На Киев летела баллистика: обломки упали на жилые дома

В ночь на 8 сентября во время ракетной атаки на Киев в Соломенском районе обломки упали на пятиэтажку и повредили еще один жилой дом, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве в ночь на 8 сентября зафиксировали последствия ракетной атаки на город .

Мониторинговые каналы также сообщали о скоростной цели над Сумщиной, которая двигалась в направлении Киева, а впоследствии о баллистических ракетах курсом на столицу.

По данным КМВА , в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на пятиэтажный жилой дом.

Также в другой локации этого района поврежден трехэтажный жилой дом.

В Дарницком районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.

Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.

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