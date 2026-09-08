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- Киев
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На Киев летела баллистика: обломки упали на жилые дома
В ночь на 8 сентября во время ракетной атаки на Киев в Соломенском районе обломки упали на пятиэтажку и повредили еще один жилой дом, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.
В Киеве в ночь на 8 сентября зафиксировали последствия ракетной атаки на город .
Мониторинговые каналы также сообщали о скоростной цели над Сумщиной, которая двигалась в направлении Киева, а впоследствии о баллистических ракетах курсом на столицу.
По данным КМВА , в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на пятиэтажный жилой дом.
Также в другой локации этого района поврежден трехэтажный жилой дом.
В Дарницком районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.
Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.
Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.