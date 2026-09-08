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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ ударила дронами по Киевщине: сгорели семь грузовиков и пострадал логистический комплекс (фото)

В Бориспольском и Фастовском районах Киевской области после российской дроновой атаки вспыхнули пожары на промышленных объектах, а один из логистических комплексов враг атаковал дважды.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киевщину

Атака на Киевщину

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли дроновый удар по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области.

Об этом сообщила ГСЧС Украины .

В Бориспольском результате атаки возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из объектов огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Кроме того, русские войска дважды атаковали здание одного из логистических комплексов.

Спасатели оперативно прибыли на места ударов и ликвидировали возгорание.

Все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших в сообщении ГСЧС отсутствует.

Ранее воздушные силы предупредили об угрозе Киеву и области. Реактивные беспилотники вблизи Бобровицы двигались по направлению к Киевщине, а также об угрозе для Борисполя.

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