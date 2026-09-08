РФ ударила дронами по Киевщине: сгорели семь грузовиков и пострадал логистический комплекс (фото)

Атака на Киевщину

Реклама

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли дроновый удар по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области.

Об этом сообщила ГСЧС Украины .

Реклама

В Бориспольском результате атаки возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из объектов огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Реклама

Кроме того, русские войска дважды атаковали здание одного из логистических комплексов.

Спасатели оперативно прибыли на места ударов и ликвидировали возгорание.

Все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших в сообщении ГСЧС отсутствует.

Ранее воздушные силы предупредили об угрозе Киеву и области. Реактивные беспилотники вблизи Бобровицы двигались по направлению к Киевщине, а также об угрозе для Борисполя.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров