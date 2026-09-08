В Киеве после атаки РФ горят гаражи и автомобили: угроза продолжается

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В Подольском районе Киева зафиксировали новые последствия ночной российской атаки .

По данным КМВА , в районе возникло возгорание гаражей и автомобилей.

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Воздушная угроза в столице продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.

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Ранее сообщалось о повреждении жилых домов в Соломенском районе, пожаре на территории учебного заведения в Голосеевском районе и других возгораниях в городе.

Напомним, что ранее в Киеве объявили ракетную угрозу: баллистика из Курщины.

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