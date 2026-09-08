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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве после атаки РФ горят гаражи и автомобили: угроза продолжается

В Подольском районе Киева в результате российской атаки возник пожар в гаражах и загорелись автомобили, в то время как воздушная угроза для столицы все еще сохраняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Подольском районе Киева зафиксировали новые последствия ночной российской атаки .

По данным КМВА , в районе возникло возгорание гаражей и автомобилей.

Воздушная угроза в столице продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Ранее сообщалось о повреждении жилых домов в Соломенском районе, пожаре на территории учебного заведения в Голосеевском районе и других возгораниях в городе.

Напомним, что ранее в Киеве объявили ракетную угрозу: баллистика из Курщины.

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