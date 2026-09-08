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- Киев
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В Киеве уже шесть пострадавших после атаки РФ: половину госпитализировали
Число пострадавших в результате ночной атаки России на Киев возросло до шести, трех человек медики доставили в больницу.
В Киеве количество пострадавших в результате ночной атаки России возросло до шести.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .
По его словам, троих раненых медики госпитализировали.
Еще троим пострадавшим была оказана помощь амбулаторно.
Ранее в столице сообщали о повреждениях жилых домов , пожарах в нескольких районах, а также возгорании гаражей и автомобилей.
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