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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве уже шесть пострадавших после атаки РФ: половину госпитализировали

Число пострадавших в результате ночной атаки России на Киев возросло до шести, трех человек медики доставили в больницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Скорая помощь

Скорая помощь / © pixabay.com

В Киеве количество пострадавших в результате ночной атаки России возросло до шести.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .

По его словам, троих раненых медики госпитализировали.

Еще троим пострадавшим была оказана помощь амбулаторно.

Ранее в столице сообщали о повреждениях жилых домов , пожарах в нескольких районах, а также возгорании гаражей и автомобилей.

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