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В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий атаки РФ на Киев: спасли 13 человек (фото)
После ночной атаки России на Киев спасатели работали, по меньшей мере, в пяти районах столицы, где произошли разрушения и пожары, а из поврежденных домов удалось спасти 13 человек.
В ГСЧС показали последствия ночной российской атаки на Киев и работу спасателей в разных районах столицы.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадали шесть человек . Еще 13 человек чрезвычайным удалось спасти.
Разрушения и пожары зафиксировали, по меньшей мере, в пяти районах Киева.
В Голосеевском районе в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа произошло разрушение конструкций без дальнейшего возгорания.
По другому адресу загорелся гараж, огонь распространился на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.
Кроме того, из квартиры 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели двух человек, которых заблокировало в доме из-за повреждений после взрывной волны.
В Соломенском районе люди были заблокированы в пятиэтажном жилом доме. Спасатели спасли 10 человек, еще один человек был госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.
В Дарницком районе горел гараж на территории частного дома. Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.
В Подольском районе сообщают о пожаре в складском здании, а также о возгорании автомобилей и гаражных боксов.
В Днепровском районе спасатели ликвидируют пожар в гаражах .
Информация о погибших и пострадавших уточняется, аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.