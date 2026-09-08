В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий атаки РФ на Киев: спасли 13 человек (фото)

Атака на Киев

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В ГСЧС показали последствия ночной российской атаки на Киев и работу спасателей в разных районах столицы.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали шесть человек . Еще 13 человек чрезвычайным удалось спасти.

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Разрушения и пожары зафиксировали, по меньшей мере, в пяти районах Киева.

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В Голосеевском районе в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа произошло разрушение конструкций без дальнейшего возгорания.

По другому адресу загорелся гараж, огонь распространился на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

Кроме того, из квартиры 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели двух человек, которых заблокировало в доме из-за повреждений после взрывной волны.

В Соломенском районе люди были заблокированы в пятиэтажном жилом доме. Спасатели спасли 10 человек, еще один человек был госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.

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В Дарницком районе горел гараж на территории частного дома. Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.

В Подольском районе сообщают о пожаре в складском здании, а также о возгорании автомобилей и гаражных боксов.

В Днепровском районе спасатели ликвидируют пожар в гаражах .

Информация о погибших и пострадавших уточняется, аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.

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