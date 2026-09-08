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Киев под массированным ударом РФ: что известно о последствиях атаки (фото)
В ночь на 8 сентября Россия массированно атаковала Киев баллистикой и дронами — в нескольких районах столицы повреждены жилые дома, произошли пожары, есть шесть пострадавших
В ночь на 8 сентября Киев подвергся комбинированной российской атаке . Враг применил беспилотники и баллистические ракеты, в столице работали силы противовоздушной обороны.
Сначала над Киевом зафиксировали реактивный БПЛА. КМВА сообщила о работе ПВО, а впоследствии появилась информация о скоростных целях и баллистических ракетах, двигавшихся в направлении столицы.
В результате атаки повреждены жилые дома сразу в нескольких районах Киева.
В Соломенском районе обломки упали на пятиэтажный жилой дом. На другой локации поврежден трехэтажный дом.
В Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. Также городской голова Виталий Кличко сообщал, что в одном из жилых домов, по предварительной информации, могли быть заблокированы люди .
В Подольском районе загорелись гаражи и автомобили . Также сообщалось о возгорании на нежилых территориях в Подольском и Дарницком районах.
В Дарницком районе в результате падения обломков также был поврежден автомобиль.
По состоянию на последние данные, в результате атаки на Киев пострадали шесть человек .
По словам Кличко, троих пострадавших медики госпитализировали. Еще троим оказали помощь амбулаторно.
Информация об окончательных масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.