Киев под массированным ударом РФ: что известно о последствиях атаки (фото)

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 8 сентября Киев подвергся комбинированной российской атаке . Враг применил беспилотники и баллистические ракеты, в столице работали силы противовоздушной обороны.

Сначала над Киевом зафиксировали реактивный БПЛА. КМВА сообщила о работе ПВО, а впоследствии появилась информация о скоростных целях и баллистических ракетах, двигавшихся в направлении столицы.

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В результате атаки повреждены жилые дома сразу в нескольких районах Киева.

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В Соломенском районе обломки упали на пятиэтажный жилой дом. На другой локации поврежден трехэтажный дом.

В Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. Также городской голова Виталий Кличко сообщал, что в одном из жилых домов, по предварительной информации, могли быть заблокированы люди .

В Подольском районе загорелись гаражи и автомобили . Также сообщалось о возгорании на нежилых территориях в Подольском и Дарницком районах.

В Дарницком районе в результате падения обломков также был поврежден автомобиль.

По состоянию на последние данные, в результате атаки на Киев пострадали шесть человек .

По словам Кличко, троих пострадавших медики госпитализировали. Еще троим оказали помощь амбулаторно.

Информация об окончательных масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.

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