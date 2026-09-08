Взрывы. / © Associated Press

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Со вчерашнего вечера и в течение ночи армия России массированно атаковала Киевскую область реактивными БпЛА и разными типами ракет, в частности баллистикой. По меньшей мере, один человек получил травмы.

Об этом сообщил руководитель Киевской облгосадминистрации Тимур Ткаченко.

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«Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. Повреждены дома людей, предприятия, складские помещения и автомобили. Есть пострадавший в Белой Церкви. Мужчина получил осколочные ранения», — подчеркнул чиновник.

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Какие последствия атаки

В Броварском районе из-за российских обстрелов разрушений подверглись частные домовладения и автомобиль. В Бориспольском складское помещение, предприятие и семь грузовиков.

В Фастовском и Обуховском районах повреждены частные домовладения и дома.

В Белоцерковском районе из-за атаки было повреждено производственное и складское помещение, два многоквартирных дома, а также частное домовладение.

Напомним, этой ночью Киев снова остановился под массированным ударом РФ. Враг применил беспилотники и баллистические ракеты. В столице работали силы противовоздушной обороны, но есть прилеты. В частности, повреждены жилые дома.

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По данным властей, после ночной атаки РФ в Киеве есть погибшие, а количество пострадавших увеличилось до десяти.

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