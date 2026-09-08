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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Киев в огне и в дыму: появились жуткие фото последствий ночного удара

Россияне раз ударили по Киеву баллистическими ракетами — в разных районах столицы возникли пожары и разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев 8 сентября.

Атака на Киев 8 сентября. / © Associated Press

Ночью на вторник, 8 сентября, российская армия ударила по Киеву реактивными БпЛА и баллистикой. В столице есть погибшие, а последствия прилетов произошли в нескольких районах.

ТСН.ua. подготовил фото последствий атаки на Киев

В ГСЧС подтвердили, что в результате российской атаки погибли два человека, количество пострадавших возросло до десяти.

Утром спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела. В частности, в
Днепровском, Голосеевском и Подольском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что были повреждены жилые дома. Так, в Голосеевском районе обломки свалились на дом, где люди были заблокированы в квартирах. На Соломенке произошли пожары в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах.

Фото последствий

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой. / © Associated Press

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Россияне ударили по Киеву баллистикой.

Напомним, во время воздушной тревоги после полуночи в Киеве объявили ракетную угрозу. В столицу летела баллистика из Курской области. Кроме того, россияне запускали и реактивные дроны.

По состоянию на утро, по данным местных властей, в Киеве погибли два человека. Разрушения и пожары фиксировали по меньшей мере в пяти районах столицы. В частности, загорелся пожар в учебном заведении в Голосеевском районе.

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