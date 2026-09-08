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Киев в огне и в дыму: появились жуткие фото последствий ночного удара
Россияне раз ударили по Киеву баллистическими ракетами — в разных районах столицы возникли пожары и разрушения.
Ночью на вторник, 8 сентября, российская армия ударила по Киеву реактивными БпЛА и баллистикой. В столице есть погибшие, а последствия прилетов произошли в нескольких районах.
ТСН.ua. подготовил фото последствий атаки на Киев
В ГСЧС подтвердили, что в результате российской атаки погибли два человека, количество пострадавших возросло до десяти.
Утром спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела. В частности, в
Днепровском, Голосеевском и Подольском районах.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что были повреждены жилые дома. Так, в Голосеевском районе обломки свалились на дом, где люди были заблокированы в квартирах. На Соломенке произошли пожары в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах.
Фото последствий
Напомним, во время воздушной тревоги после полуночи в Киеве объявили ракетную угрозу. В столицу летела баллистика из Курской области. Кроме того, россияне запускали и реактивные дроны.
По состоянию на утро, по данным местных властей, в Киеве погибли два человека. Разрушения и пожары фиксировали по меньшей мере в пяти районах столицы. В частности, загорелся пожар в учебном заведении в Голосеевском районе.