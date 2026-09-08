Вибухи. / © Associated Press

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Від вчорашнього вечора і протягом ночі армія Росії масовано атакувала Київську область реактивними БпЛА і різними типами ракет, зокрема балістикою. Щонайменше одна людина отримала травми.

Про це повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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«Під ударом знову були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. Пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Є постраждалий у Білій Церкві. Чоловік отримав осколкові поранення», — наголосив чиновник.

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Які наслідки атаки

У Броварському районі через російський обстріл руйнувань зазнали приватні домоволодіння і автомобіль. У Бориспільському — складське приміщення, підприємство та сім вантажівок.

У Фастівському і Обухівському районах пошкоджено приватні домоволодіння і будинки.

У Білоцерківському районі через атаку було ушкоджено виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки, а також приватне домоволодіння.

Нагадаємо, цієї ночі Київ знов упинився під масованим ударом РФ. Ворог застосував безпілотники та балістичні ракети. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, але є «прильоти». Зокрема, пошкоджено житлові будинки.

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За даними влади, після нічної атаки РФ у Києві є загиблі, а кількість постраждалих збільшилась до десяти.

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