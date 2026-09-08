Після нічної атаки РФ у Києві є загиблі: під ранок у столиці знову тривога

Атака на Київ / © ДСНС

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У Києві зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня.

За даними КМВА, станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих.

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Також підтверджена інформація про двох загиблих.

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"Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — повідомили у міській військовій адміністрації.

Раніше рятувальники повідомляли про руйнування та пожежі щонайменше у п’яти районах столиці. Під час ліквідації наслідків атаки вдалося врятувати 13 людей.

У Голосіївському районі було пошкоджено 26-поверхову нежитлову будівлю, виникали пожежі у гаражах, нежитлових приміщеннях і бізнес-центрі. У Солом’янському районі люди опинилися заблокованими у п’ятиповерховому житловому будинку.

Пожежі та пошкодження також фіксували у Дарницькому, Подільському та Дніпровському районах.

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Під ранок у Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою.

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