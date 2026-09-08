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- Київ
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Після нічної атаки РФ у Києві є загиблі: під ранок у столиці знову тривога
Станом на 06:30 у Києві відомо про двох загиблих і сімох постраждалих внаслідок російської атаки, а під ранок у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
У Києві зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 8 вересня.
За даними КМВА, станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих.
Також підтверджена інформація про двох загиблих.
"Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — повідомили у міській військовій адміністрації.
Раніше рятувальники повідомляли про руйнування та пожежі щонайменше у п’яти районах столиці. Під час ліквідації наслідків атаки вдалося врятувати 13 людей.
У Голосіївському районі було пошкоджено 26-поверхову нежитлову будівлю, виникали пожежі у гаражах, нежитлових приміщеннях і бізнес-центрі. У Солом’янському районі люди опинилися заблокованими у п’ятиповерховому житловому будинку.
Пожежі та пошкодження також фіксували у Дарницькому, Подільському та Дніпровському районах.
Під ранок у Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою.