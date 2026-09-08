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- Київ
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У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків атаки РФ на Київ: врятували 13 людей (фото)
Після нічної атаки Росії на Київ рятувальники працювали щонайменше у п’яти районах столиці, де сталися руйнування та пожежі, а з пошкоджених будинків вдалося врятувати 13 людей.
У ДСНС показали наслідки нічної російської атаки на Київ та роботу рятувальників у різних районах столиці.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Ще 13 людей надзвичайникам вдалося врятувати.
Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п’яти районах Києва.
У Голосіївському районі внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій без подальшого займання.
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків атаки РФ на Київ: врятували 13 людей (фото) (6 фото)
За іншою адресою загорівся гараж, вогонь поширився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.
Крім того, з квартири 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження після вибухової хвилі.
У Солом’янському районі люди були заблоковані у п’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники врятували 10 осіб, ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.
У Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 15 кв. м.
У Подільському районі повідомляють про пожежу у складській будівлі, а також займання автомобілів і гаражних боксів.
У Дніпровському районі рятувальники ліквідовують пожежу в гаражах.
Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється, аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.