Атака на Київ / © ДСНС

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У ДСНС показали наслідки нічної російської атаки на Київ та роботу рятувальників у різних районах столиці.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Ще 13 людей надзвичайникам вдалося врятувати.

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Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п’яти районах Києва.

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У Голосіївському районі внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій без подальшого займання.

У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків атаки РФ на Київ: врятували 13 людей (фото) (6 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

За іншою адресою загорівся гараж, вогонь поширився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Крім того, з квартири 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження після вибухової хвилі.

У Солом’янському районі люди були заблоковані у п’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники врятували 10 осіб, ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

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У Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 15 кв. м.

У Подільському районі повідомляють про пожежу у складській будівлі, а також займання автомобілів і гаражних боксів.

У Дніпровському районі рятувальники ліквідовують пожежу в гаражах.

Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється, аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

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