- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Реактивний дрон був над Києвом: у столиці працювала ППО
У Києві зафіксували реактивний безпілотник безпосередньо над містом, після чого в столиці повідомили про роботу сил ППО.
У ніч проти 8 вересня над Києвом зафіксували реактивний безпілотник.
Моніторингові канали повідомили, що БпЛА перебував безпосередньо над містом, та закликали мешканців залишатися в укриттях.
Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони в столиці.
"У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", — зазначили в КМВА.
Також повідомлялося про ще один реактивний БпЛА на Київщині, який рухався курсом на Васильків.
Інформація про можливі влучання чи наслідки атаки наразі уточнюється.
Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.