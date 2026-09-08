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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила дронами по Київщині: згоріли сім вантажівок і постраждав логістичний комплекс (фото)

У Бориспільському та Фастівському районах Київщини після російської дронової атаки спалахнули пожежі на промислових об’єктах, а один із логістичних комплексів ворог атакував двічі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київщину

Атака на Київщину / © ДСНС

У ніч проти 8 вересня російські війська завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області.

Про це повідомила ДСНС України.

На Бориспільщині внаслідок атаки виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному з об’єктів вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

РФ вдарила дронами по Київщині: згоріли сім вантажівок і постраждав логістичний комплекс (3 фото)

Нічна атака_2 / © ДСНС

© ДСНС

Нічна атака_3 / © ДСНС

© ДСНС

Нічна атака_1 / © ДСНС

© ДСНС

Крім того, російські війська двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів.

Рятувальники оперативно прибули на місця ударів та ліквідували загоряння.

Наразі всі пожежі ліквідовані. Інформації про постраждалих у повідомленні ДСНС немає.

Раніше повітряні сили попередили про загрозу для Києва і області. Реактивні безпілотники поблизу Бобровиці рухалися у напрямку Київщини, а також про загрозу для Борисполя.

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