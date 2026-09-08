РФ вдарила дронами по Київщині: згоріли сім вантажівок і постраждав логістичний комплекс (фото)

Атака на Київщину / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 8 вересня російські війська завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області.

Про це повідомила ДСНС України.

Реклама

На Бориспільщині внаслідок атаки виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному з об’єктів вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Реклама

РФ вдарила дронами по Київщині: згоріли сім вантажівок і постраждав логістичний комплекс (3 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Крім того, російські війська двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів.

Рятувальники оперативно прибули на місця ударів та ліквідували загоряння.

Наразі всі пожежі ліквідовані. Інформації про постраждалих у повідомленні ДСНС немає.

Раніше повітряні сили попередили про загрозу для Києва і області. Реактивні безпілотники поблизу Бобровиці рухалися у напрямку Київщини, а також про загрозу для Борисполя.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів