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РФ вдарила дронами по Київщині: згоріли сім вантажівок і постраждав логістичний комплекс (фото)
У Бориспільському та Фастівському районах Київщини після російської дронової атаки спалахнули пожежі на промислових об’єктах, а один із логістичних комплексів ворог атакував двічі.
У ніч проти 8 вересня російські війська завдали дронового удару по Бориспільському та Фастівському районах Київської області.
Про це повідомила ДСНС України.
На Бориспільщині внаслідок атаки виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному з об’єктів вогонь знищив сім вантажних автомобілів.
РФ вдарила дронами по Київщині: згоріли сім вантажівок і постраждав логістичний комплекс (3 фото)
Крім того, російські війська двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів.
Рятувальники оперативно прибули на місця ударів та ліквідували загоряння.
Наразі всі пожежі ліквідовані. Інформації про постраждалих у повідомленні ДСНС немає.
Раніше повітряні сили попередили про загрозу для Києва і області. Реактивні безпілотники поблизу Бобровиці рухалися у напрямку Київщини, а також про загрозу для Борисполя.