ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2677
Время на прочтение
1 мин

После ночной атаки РФ в Киеве есть погибшие: под утро в столице снова тревога

По состоянию на 06:30 в Киеве известно о двух погибших и семи пострадавших в результате российской атаки, а к утру в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Киев

Атака на Киев

В Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной российской атаки в ночь на 8 сентября.

По данным КМВА , по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших.

Также подтверждена информация о двух погибших.

"Выражаем соболезнования родным и близким", - сообщили в городской военной администрации.

Ранее спасатели сообщали о разрушениях и пожарах по меньшей мере в пяти районах столицы. Во время ликвидации последствий атаки удалось спасти 13 человек .

В Голосеевском районе повреждено 26-этажное нежилое здание, возникали пожары в гаражах, нежилых помещениях и бизнес-центре. В Соломенском районе люди оказались заблокированы в пятиэтажном жилом доме.

Пожары и повреждения также фиксировались в Дарницком, Подольском и Днепровском районах.

Под утро в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Жителей призвали находиться в укрытиях отбоя.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie