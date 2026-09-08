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- Киев
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После ночной атаки РФ в Киеве есть погибшие: под утро в столице снова тревога
По состоянию на 06:30 в Киеве известно о двух погибших и семи пострадавших в результате российской атаки, а к утру в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА.
В Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной российской атаки в ночь на 8 сентября.
По данным КМВА , по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших.
Также подтверждена информация о двух погибших.
"Выражаем соболезнования родным и близким", - сообщили в городской военной администрации.
Ранее спасатели сообщали о разрушениях и пожарах по меньшей мере в пяти районах столицы. Во время ликвидации последствий атаки удалось спасти 13 человек .
В Голосеевском районе повреждено 26-этажное нежилое здание, возникали пожары в гаражах, нежилых помещениях и бизнес-центре. В Соломенском районе люди оказались заблокированы в пятиэтажном жилом доме.
Пожары и повреждения также фиксировались в Дарницком, Подольском и Днепровском районах.
Под утро в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Жителей призвали находиться в укрытиях отбоя.