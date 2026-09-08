После ночной атаки РФ в Киеве есть погибшие: под утро в столице снова тревога

Атака на Киев

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В Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной российской атаки в ночь на 8 сентября.

По данным КМВА , по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших.

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Также подтверждена информация о двух погибших.

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"Выражаем соболезнования родным и близким", - сообщили в городской военной администрации.

Ранее спасатели сообщали о разрушениях и пожарах по меньшей мере в пяти районах столицы. Во время ликвидации последствий атаки удалось спасти 13 человек .

В Голосеевском районе повреждено 26-этажное нежилое здание, возникали пожары в гаражах, нежилых помещениях и бизнес-центре. В Соломенском районе люди оказались заблокированы в пятиэтажном жилом доме.

Пожары и повреждения также фиксировались в Дарницком, Подольском и Днепровском районах.

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Под утро в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Жителей призвали находиться в укрытиях отбоя.

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