Київ під масованим ударом РФ: що відомо про наслідки атаки (фото)

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 вересня Київ зазнав комбінованої російської атаки. Ворог застосував безпілотники та балістичні ракети, у столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Спочатку над Києвом зафіксували реактивний БпЛА. КМВА повідомила про роботу ППО, а згодом з’явилася інформація про швидкісні цілі та балістичні ракети, які рухалися в напрямку столиці.

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Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки одразу в кількох районах Києва.

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У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків атаки РФ на Київ: врятували 13 людей (фото) (6 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

У Солом’янському районі уламки впали на п’ятиповерховий житловий будинок. На іншій локації пошкоджено триповерховий будинок.

У Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу. Також міський голова Віталій Кличко повідомляв, що в одному з житлових будинків, за попередньою інформацією, могли бути заблоковані люди.

У Подільському районі загорілися гаражі та автомобілі. Також повідомлялося про займання на нежитлових територіях у Подільському та Дарницькому районах.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків також було пошкоджено автомобіль.

Станом на останні дані, внаслідок атаки на Київ постраждали шестеро людей.

За словами Кличка, трьох постраждалих медики госпіталізували. Ще трьом надали допомогу амбулаторно.

Інформація про остаточні масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву через візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас президент Росії заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

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